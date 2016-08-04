Тверь, 4 августа, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Объемы дорожного ремонта в Тверской области в 2016 году планируется увеличить в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя на совещании с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 4 августа.

тверскаяобласть.рф Открытие после ремонта федеральной трассы. Тверская область

Как отмечалось, по решению правительства РФ регион получит дополнительные средства на ремонт дорог — в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России на 2010−2020 г.г.», которая финансируется, в том числе и из доходов, получаемых от системы «Платон». На данный момент уже определены объекты в Твери и Бологом. Так, в Твери планируется отремонтировать 41 объект общей протяженностью 43,4 км, в Бологом — 12 объектов протяженностью семь километров.

«Повышение объёмов и качества ремонта автомобильных дорог — это один из приоритетов правительства Тверской области. — При этом мы уделяем внимание всем дорогам — от федеральных до местных, что подтверждается существенным объёмом ремонта дорог в городах Твери и Бологое. В целом перед нами стоит задача до 2020 года привести в нормативное состояние основную опорную сеть автодорог. Уже в текущем году планируется увеличить объем ремонта региональных и местных дорог почти в 3 раза. Качественные автодороги — это драйвер развития региональной экономики, повышения качества жизни людей», — отметил Игорь Руденя.