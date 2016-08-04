Тегеран, 4 августа, 2016, 17:13 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Командующий сухопутными силами армии Ирана Ахмад-Реза Пурдастан принял участие в церемонии представления нового командующего сухопутными войсками в провинции Западный Азербайджан. В своем выступлении военачальник второй раз за неделю вернулся к теме «ядерной сделки» и скрытом смысле заключенных соглашений.

По мнению генерала, «политика санкций в отношении Ирана провалилась, а ее главная цель — расколоть народ и власть — провалилась». Вашингтон решил поменять стратегию и подписал договор по ядерной программе Ирана. «Американские политики пообещали выгод для Ирана от венских соглашений даже больше, чем иранские власти. Они хотят вселить в народ надежду и вывести людей на улицы. Вашингтон никак не может успокоиться от провала дестабилизировать ситуацию в Иране после президентских выборов в 2009 г.», — передает слова Пурдастана агентство Tasnim News.

По словам военачальника, «Ирану объявлена «мягка война», в бой брошены все инструменты гибридной войны, включая биотерроризм, с помощью которого потребление некачественной продукции должно сократить численность мусульманского населения».

Летом 2009 г. в Иране начались массовые акции протестов против результатов прошедших президентских выборов. Движение получило название «Зеленая революция». В результате власти Ирана подавили протест, арестовали оппозиционных кандидатов Мир-Хосейна Мусави и Мехди Карруби, а президентом на второй срок переизбрался Махмуд Ахмадинежад. Вероятно, что в случае удачи «зеленого движения» в Тегеране «арабская весна» началась бы не в 2011, а в 2009 году.