Воронеж, 4 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Один из кандидатов-самовыдвиженцев в Государственную думу седьмого созыва в Воронежской области объявлен в розыск. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 4 августа рассказал на брифинге председатель областной избирательной комиссии Владимир Селянин.

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Он напомнил, что накануне, 3 августа, истек срок подачи документов депутатами-одномандатниками на регистрацию. Партиями в регионе по четырем одномандатным округам выдвинуты 35 кандидатов, 34 успешно прошли регистрацию. Материалы в отношении одного кандидата находятся на рассмотрении.

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Что касается самовыдвиженцев, то их, судя по всему, на этих выборах в регионе не будет. По словам Владимира Селянина, кандидаты-самовыдвиженцы по избирательным округам №90 и 89 написали заявления о прекращении участия в избирательной кампании.

«В округе №89 выдвинулись супруги. Они обратились с заявлением, что в связи с тем, что им не было предоставлено право собирать подписи в электронном виде и они не сумели их собрать, просят их зарегистрировать без предоставления подписей. В этом плане законодательство строгое. Скорее всего они будут жаловаться в суд», — отметил Владимир Селянин.

Он также сообщил, что в настоящее время один из кандидатов, супруг, «объявлен в розыск за оскорбление судьи во время судебного процесса».