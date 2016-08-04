Нижний Новгород, 4 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Нижегородская область в 2016 году намерена привлечь более 40 млрд рублей из федерального бюджета для участия в различных госпрограммах. На сегодня область заявилась на участие в 22 из 28 госпрограмм, в которых предполагается участие регионов.

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По данным областного министерства экономики и конкурентной политики, большая часть средств (36,8 млрд рублей) уже подтверждена, в ом числе в рамках ФАИП.

Планируется, что из полученных средств порядка 5 млрд рублей будет направлено на строительство стадиона, который возводится в Нижнем Новгороде к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Еще 6,6 млрд рублей будет направлено на реконструкцию аэропорта и проектирование низконапорного гидроузла в районе Большого Козино. Кроме того, 1,9 млрд рублей пойдет на строительство резервного центра обработки данных в Городце, а 1,3 млрд рублей — на проектирование и строительство зданий областного и районных судов.

В 2015 году объем федерального финансирования составил более 38 млрд рублей.

Кроме того, в Минэкономики сообщили, что в региональную адресную инвестиционную программу в 2016 году включено 126 объектов капитального характера. На их реализацию планируется направить 14,1 млрд рублей. Из них 9,3 млрд рублей составят средства областного бюджета, 4,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. Местные бюджеты, в качестве своей доли финансирования, планируют направить на муниципальные объекты порядка 483 млн руб.

По итогм первого полугодия 2016 года на реализацию АИП из областного бюджета направлено 3 млрд рублей, из федерального бюджета поступило 1,5 млрд рублей, местные бюджеты направили 123,4 млн рублей.

Работы велись на 55 объектах, среди которых Волжский мост, автомобильная дорога М-7 «Волга» и новая линия метрополитена.