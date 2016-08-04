Москва, 4 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. На Новой Басманной улице в Москве открыли мемориальную доску Борису Бещеву — министру путей сообщения СССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента культурного наследия столицы. Памятная доска установлена по инициативе Центрального совета ветеранов ОАО «РЖД» за счет средств организации.

John Mulrine Поезд РЖД

Борис Бещев руководил железнодорожной отраслью почти 30 лет. За это время грузооборот железнодорожного транспорта страны вырос в 8 раз, сообщили в департаменте.

«К 1977 году 53% мирового грузооборота приходилось на железные дороги СССР, в то время как их протяженность составляла всего 11% от общей мировой», — заявили в пресс-службе.

Напомним, Борис Бещев занимал пост министра путей сообщения с 1948 по 1977 годы.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в развитии железнодорожного транспорта Бещеву в 1959 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Также он был награжден семью орденами Ленина, двумя орденами Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и различными медалями.