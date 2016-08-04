Париж, 4 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции разыскивают беженца из Афганистана по подозрению в подготовке теракта в Париже, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции страны.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902 гг

Источник информагентства отметил 4 августа, что силам правопорядка неизвестно имя возможного террориста, у силовиков есть только фотография выходца из Афганистана. Несмотря на возможность подготовки теракта, спецоперация по его поимке пока не проводится.

Франция за последний месяц пережила два террористических акта, произошедших в Ницце и Сент-Этьен-дю-Рувре на севере страны.

Напомним, 14 июля в День взятия Бастилии многотонный грузовик протаранил собравшихся на Английской набережной людей, которые пришли посмотреть на праздничный салют, в результате чего погибло 84 человека.

22 июля двое исламских радикалов ворвались в церковь в городе Сент-Этьен-дю-Рувре, где они взяли в заложники её прихожан. Тогда от рук преступников погиб священнослужитель церкви — отец Жак Амель. Боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) заявили о своей причастности к обоим терактам, сотрясшим Францию.