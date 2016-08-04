Москва, 4 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин призвал граждан РФ не ждать ипотечного кредитования под 11% в силу развития инфляционных процессов. Об этом он заявил 4 августа в ходе встречи с главой «Сбербанка» Германом Грефом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Грефа, если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то «в следующем году реально можно будет увидеть уровень ипотечного кредитования в районе ниже 11%»: «Это означает, что, в общем, госсубсидии сыграли свою роль, и можно будет переходить уже в абсолютно нормальную коммерческую плоскость. Мы рассчитываем, что в четвёртом квартале этого года будет реальное оживление на рынке ипотеки. Сейчас мы видим оживление на рынке потребительского кредитования».

Президент попросил «сразу отметить, чтобы ваши клиенты не подумали, что сейчас лучше подождать и не брать ипотечные кредиты, — под сколько сейчас, под 12%?»

Услышав утвердительный ответ Грефа, глава государства заявил, что лучше «не ждать 11%, потому что всё-таки инфляционные процессы развиваются и так далее, поэтому кто хочет и готов, это лучше делать сейчас».

Греф признал правоту Путина, «потому что всегда в любом экономическом процессе две составляющие: ипотека будет дешевле, но жильё будет сразу же расти в цене»: «Поэтому сейчас, думаю, один из самых удобных моментов, когда ипотека уже дёшева и жильё ещё очень дёшево».

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году рынок ипотеки в России вырос на 40%.

Благодаря росту ипотеки, отметил глава правительства, в 2015 году введены в строй 85,3 млн кв. метров жилья, что является рекордом.

Помимо этого, Медведев рассказал о росте интереса граждан к аренде жилья: «По данным исследований, из 23 млн российских семей, приблизительно 30 с лишним процентов потенциально готовы рассматривать возможность найма жилья, при условии, если будет создан цивилизованный, понятный, прозрачный рынок аренды. Это говорит о востребованности формата и большом потенциале этой сферы».

Он также призвал подумать «и над использованием различных стимулов для развития рынка арендного жилья, жду здесь также предложений».