Москва, 4 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Пятеро фигурантов уголовного дела о мошенничестве и хищениях в компании «Славянка» признаны виновными решением Тверского суда Москвы. Речь идет о бюджетных средствах, предназначавшихся для ремонта объектов Минобороны РФ, передает 4 августа «Бизнес ФМ».

wallspaper.ru Фемида

Бывший руководитель ОАО «Славянка» и учредитель ЗАО «Безопасность и связь» Александр Елькин, глава департамента текущего ремонта ОАО Константин Лапшин и Юлия Ротанова, фактически являвшаяся помощником гендиректора ЗАО «БиС», признаны виновными в коммерческом подкупе, мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступных путем.

Фигурантами процесса также являются Николай Рябых, временно находившийся на должности начальника хозуправления Минобороны РФ, и гендиректор ЗАО «БиС» Андрей Луганский. В настоящее время судья продолжает зачитывать приговор, говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жилищно-коммунальное предприятие «Славянка» было создано в 2008 году в рамках реформы системы снабжения и обслуживания Вооружённых сил РФ. Предприятие являлось частью холдинга «Оборонсервис» и должно было управлять специализированным жилищным фондом РФ, эксплуатационным содержанием и комплексным обслуживанием казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков.

Осенью 2012 года в отношении сотрудников ОАО «Славянка» в разных регионах России были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, хищений имущества и денежных средств при выполнении государственного заказа.