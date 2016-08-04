Москва, 4 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не принимал каких-либо решений о дальнейшем трудоустройстве экс-посла РФ на Украине Михаила Зурабова. Об этом 4 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Придётся переквалифицироваться в управдомы?

«Пока мне неизвестно о каких-либо решениях, принятых президентом», — сказал Песков.

Напомним, в конце июля 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ на Украине Михаила Зурабова. Многие политологи назвали этот шаг давно назревшим.

Помимо этого, 4 августа Путин освободил Зурабова от должности спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.