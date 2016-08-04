Москва, 4 августа, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В столичном метро появилась новая услуга доставка малогабаритных грузов, заявил на пресс-конференции 4 августа глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов. На некоторых станциях метро можно отправить в ряд российских городов корреспонденцию и малоформатный груз весом не более 3 кг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метрополитен

Также глава московской подземки заявил, что к 1 сентября 2016 года в метрополитене под собственным брэндом откроются 3 магазина с тематической сувенирной продукцией, посвященной метро.

«Чем больше метрополитен заработает на разных услугах, тем меньше будет дотация от города», — заключил Пегов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 15 станциях метрополитена также организованы живые выступления музыкантов. Музыкальный дебют, в ходе которого выступили победители проекта «музыка в метро» прошел сразу на 3 станциях подземки. Как пояснил начальник управления развития московского метрополитена департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимир Титов, если москвичи положительно оценят это начинание, то городские власти организуют еще 15 дополнительных площадок для выступлений.