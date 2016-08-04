Воронеж, 4 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. По факту хищения из федеральной собственности яблоневого сада, расположенного на земельном участке в Воронеже, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила августа старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская. Ущерб, причиненный государству, оценивается в сумму более 41 млн рублей.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

По версии следствия, в 2012 году земельный участок площадью 124 га, расположенный по Московскому проспекту в Воронеже, находившийся в федеральной собственности и в аренде ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», был передан в субаренду одной из воронежских фирм — для проведения работ по очистке сада и строительству на его площади водопровода. Решение о передаче в субаренду было принято территориальным органом Росимущества по Воронежской области.

В 2013 году некие «неустановленные лица» от имени фирмы-субарендатора заключили несколько фиктивных договоров с фирмами-однодневками. На основании подложных документов территориальным управлением Росимущества по Воронежской области весной 2014 года с этой фирмой был заключен договор аренды указанного земельного участка, а в феврале 2015 года — договор его купли-продажи.

Выяснилось, что фиктивные документы стали основанием для оформления права аренды и выкупа этого участка без процедуры торгов по кадастровой стоимости. Таким образом, участок ушел в частные руки по цене в 1,2 млн рублей — при рыночной стоимости в 41 млн рублей.

«Таким образом, в результате мошеннических действий неустановленных лиц, Российской Федерации причинен имущественный вред в виде хищения упомянутого земельного участка, стоимостью не менее 41 миллиона рублей», — рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Александр Федоров.

В апреле СКР уже возбудил уголовное дело по факту хищения из федеральной собственности земельного участка, на котором располагался яблоневый сад ВГАУ. Ущерб, причиненный государству, тогда оценили в 69 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года разразился скандал вокруг планов компании «Выбор» (гендиректор — депутат Воронежской областной думы, единоросс Александр Цыбань) по застройке территории яблоневого сада СХИ (сейчас — ВГАУ). На площади 52,5 га заявлялось строительство 26 домов высотой 17 и 18 этажей, а здания в 25 этажей. Жильцами новых домов могут стать почти 20 тыс. человек. Проект предусматривает строительство двух детских садов на 250 и 320 мест и общеобразовательной школы на 1550 мест.

Информация о вырубке сада ВГАУ, заложенного еще в 1954 году, вызвала резкое недовольство воронежцев. Активисты начали собирать подписи под обращением к губернатору и мэру спасти яблоневый сад. Также были проведены общественные слушания, по итогам которых приняли решение провести раскопки на территории сада — в 1942−43 годах здесь шли ожесточенные бои. Несмотря на протесты и обнаруженные на территории сада поисковиками останки красноармейцев, погибших при защите Воронежа, остановить работу строителей не удалось — в марте сад начали вырубать под стройплощадку.