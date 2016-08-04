Москва, 4 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Профильными службами метрополитена подготовлен план реконструкции Филевской ветки метро, который в ближайшее время отправят на рассмотрение в департамента транспорта Москвы, заявил начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов на пресс-конференции 4 августа. Начальник подземки подчеркнул, что реконструкция пройдет в 4 этапа. При этом среднее время в пути для пассажира вырастет не более чем на 15 минут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ремонт в метро

«Все работы по реконструкции Филевской ветки метро планируется завершить к концу 2017 года», — отметил Пегов.

План работ предполагает, что на ремонт будут поэтапно закрывать по одной платформе и одному вестибюлю с каждой стороны станций. Станции будут закрывать в шахматном порядке — через одну или две. Это нужно не только для удобства при проведении работ, но и для того, чтобы снизить неудобства для пассажиров, заявил он.

Так, для того, чтобы добраться до определенной платформы, необходимо будут доехать или до следующей станции, либо до предыдущей, пересесть в другой состав и вернуться на свою станцию.

Глава метрополитена выразил уверенность, что в связи с предлагаемой технологией реконструкции, среднее время поездки для пассажиров вырастет не более чем на 15 минут.

«Это вынужденная мера для того, чтобы мы смогли разобрать платформу, вестибюль, все лестничные сходы, и сделать новую платформу», — уточнил начальник метрополитена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Филевской ветке обновят станционную инфраструктуру, системы энергетики, сигнализации и связи. Предполагалось, что ремонт может растянуться на 3 года (об этом ранее, в частности, заявлял глава департамента транспорта Максим Ликсутов), однако планы скорректировали. Теперь предполагается завершить реконструкцию на 2 года быстрее.