Санкт-Петербург, 6 августа, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Мини-ретроспектива Виктора Соколова открывается в Санкт-Петербурге. В программе — три фильма режиссёра, оставивших значимый след в мировом кинематографе. С 6 по 27 августа фильмы будут демонстрироваться в киноцентре «Родина».

Цитата из к/ф «Друзья и годы». реж Виктор Соколов. 1966. СССР Звонок. Тишина в трубке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Родины», программа станет первой частью «Эха» XX Фестиваля архивного кино «Белые Столбы», который проходил в пригороде Москвы с 29 февраля по 5 марта. Единственный в стране фестиваль архивных фильмов представлял редкие картин из Госфильмофонда России, собрания Музея Современного Искусства в Нью-Йорке, Австрийского киноархива в Вене и других кинотек.

В ретроспективу Виктора Соколова вошли картины:

«Друзья и годы», поначалу не признанная зрителями и кинокритиками, однако в последствии считавшаяся одним из лучших фильмов режиссёра;

«День солнца и дождя», сделанная в эстетике французской «новой волны»;

«Я — актриса», признанная лучшим биографическим фильмом 1980-х годов.

Фильм «Друзья и годы» был снят Соколовым в 1965 году по одноимённой пьесе писателя Леонида Зорина. Это масштабная картина замедленного действия — фильм о друзьях, которых разделяет время. Только одному из них удалось устоять перед соблазнами современной действительности, ценой трагических потерь сохранив честь и достоинство.

Цитата из к/ф «Друзья и годы». реж Виктор Соколов. 1966. СССР Письмо

Мнением о фильме «Друзья и годы» поделился кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин:

«Парадоксальность отечественной истории напоминает нам, что ничего нет более непредсказуемого, чем прошлое. Для кого-то фильм будет смотреться как «советская пропаганда», хотя в своё время он был воспринят скорее как отступление от официоза в рамках «оттепели», для кого-то это компромиссная попытка найти свободу и правду в рамках «социалистического реализма», для кого-то откровенная фальшь и натяжка. А для младого племени кинозрителей с пирсингом и дауншифтингом и вовсе — экзотический во всех отношениях плод познания мифов о собственной родине… С точки зрения «киноведения»: в фильме множество интересных монтажных решений, драматургия, которая создана ведущим классиком советской литературы, известным под псевдонимом Зорин. В фильме есть и парочка каламбуров, и множество старых песен, есть и довоенные разговоры о «цели и средствах», и любовь (разумеется, в допущенной цензурой виде) и комические драки между стареющими влюблёнными, и трагические моменты судеб… Нечастый для отечественного кино случай, когда режиссёр наблюдает отношения людей в течение многих десятилетий. А в постелях отечественные интеллигенты (как оказывается) читают аж Чехова. Где оно то время, когда в постелях читали классику, а на экраны выходили хорошие фильмы? Где оно время тонкости и таланта? Было ли оно?»

«День солнца и дождя» вышел на экраны в 1967 году. Фильм рассказывает о двух товарищах, решивших прогулять школу. Целый день Кронов и Мухин слоняются по Ленинграду, а к концу дня выясняется, что контрольная, которую якобы отменили, всё же состоялась. В рамках фестиваля «Белые столбы» вниманию зрителей была представлена вырезанная из фильма сцена с актёрами Михаилом Козаковым и Татьяной Пилецкой, длиной 4 минуты.

Цитата из к/ф «День солнца и дождя». реж Виктор Соколов. 1968. СССР Разговор на набережной

Фильм «Я — актриса» 1980 года с Натальей Сайко и Олегом Вавиловым в главных ролях раскрывает страницы жизни великой русской актрисы Веры Комиссаржевской. Запрет Священного Синода на новую постановку ставит созданный ею театр на грань разорения. Труппа уезжает на последние гастроли в Среднюю Азию, где героиню настигает черная оспа. В предсмертном бреду перед глазами актрисы проходит ее жизнь.

Цитата из к/ф «Я – актриса». реж. Виктор Соколов. 1980. СССР Актриса

Виктор Соколов начинал свой творческий путь с ролей в Центральном театре транспорта и театре имени Маяковского в Москве. После окончания актерского факультета ГИТИСа и режиссерского факультета ВГИКа работал на киностудии «Ленфильм». В фильмографии режиссёра — 13 фильмов, самыми известными из которых стали «Друзья и годы», «Я — актриса», «День солнца и дождя», «Встретимся в Метро». Автор ряда балетных либретто («Ангара»), заслуженный деятель искусств РСФСР. Виктор Соколов ушёл из жизни в 2015 году.

В киноцентре «Родина» фильмы ретроспективной программы будут демонстрироваться с плёнки 35 мм. Проект пройдёт в рамках Года российского кино и организована журналом «Сеанс», киноклубом «Родины» и Госфильмофондом России при поддержке киностудии «Ленфильм».