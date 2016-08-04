Ростов-на-Дону, 4 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В Ростовской области добровольцы поискового отряда «Поиск» обнаружили останки советских солдат. 20 неизвестных воинов и боец Иван Андреевич Андреев погибли в окопе в 1943 году. Красноармейцы 44-й гвардейской стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны противостояли противнику в районе разъезда Донской в Тарасовском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа сообщил руководитель отряда «Поиск» Александр Павленко.

vk.com/mius_front Поисковики продолжают поиск освободителей

«Солдаты были найдены близ старой железной дороги сообщением Миллерово — Луганск. Уже более 20 лет по ней не ходят поезда. Провести экспедицию здесь было решено, так как указанная местность обозначена в архивных документах. Вероятно, здесь был окоп длиной в 10 метров и шириной — 70 сантиметров. Трудности при поднятии бойцов возникли из-за того, что земля глинистая», — сообщил Павленко.

Имя одного из бойцов установить удалось благодаря найденным личным вещам: кружке, котелку и опасной бритве. Известно, что Иван Андреев родился в 1906 году и призывался на фронт в Вологодской области. Сейчас ведется поиск родных красноармейца.

По словам руководителя поискового отряда, на этом полевые выходы не заканчиваются. Есть архивные сведения о том, что неподалеку от железной дороги есть захоронение. В братской могиле, которую предстоит найти, покоятся 100 советских солдат.

Напомним, что 22 июня, в День памяти и скорби, в Ростове-на-Дону предали земле останки 31 солдата, найденных в ходе поисковых работ отряда «Миус-фронт». Среди них — красноармеец 347-й стрелковой дивизии Пётр Григорьевич Головоко из села Челбасы Краснодарского края. Он погиб, защищая донскую столицу от фашистов 20 ноября 1941 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисковики Ростовской области ежегодно возвращают из небытия сотни красноармейцев, имена лишь некоторых удается установить. В период проведения областной Вахты Памяти в 2015 году добровольцы совершили более 205 экспедиций, в ходе которых было найдено более 300 останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.