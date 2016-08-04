Краснодар, 4 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае школы готовятся к встрече со школьниками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 4 августа, всего на подготовку образовательных учреждений к 1 сентября будет направлено свыше 1 млрд рублей. Средства выделит краевая казна.

Владимир Егорович Маковский. В сельской школе. 1883

По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, это поможет обеспечить бесперебойный учебный процесс и комфортное пребывание детей в школе.

На сегодня в крае ремонт школ завершается, идет их приемка. Работы проводятся строго по графику. Как заверила министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина, все работы ведутся строго по графику. Между тем, в начале сентября в некоторых школах ремонт еще продолжится, но на безопасность учащихся это не повлияет, добавила глава ведомства.

Что касается кадрового обеспечения, то министр отметила, что на сегодня в регионе имеется порядка 1,6 тыс. вакансий, однако это не значит, что детей некому будет учить.

Читайте также: Труд педагогов выше всего в ЮФО оплачивается на Кубани

«Нагрузка педагогов будет перераспределена, в отдельных случаях введется двойное классное руководство», — доложила Синюгина.

Для решения кадрового вопроса с преподавателями и учителями было предложено более активно работать с целевиками. В этом году 75 специалистов были приняты в школы по целевому направлению, но их количество должно быть в разы больше, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Затронул глава края и вопрос с поступающими от родителей жалобами на то, что их заставляют «сбрасываться» на общие нужды образовательных учреждений. Вениамин Кондратьев считает, что «школьные родительские комитеты должны сами собирать деньги и тратить их, что-то на класс, а что-то на общешкольные мероприятия». Это обеспечит прозрачность расходования денег. При этом, по мнению губернатора, ни директора школ, ни классные руководители не должны этим заниматься.

Также по теме: Свыше 144 млн рублей затратят на подготовку школ Краснодара к 1 сентября

Добавим, что в рамках подготовки школ к новому учебному году для образовательных учреждений будут приобретены и отправлены в муниципалитеты 170 школьных автобусов. На сегодня ежедневно на маршруты выходит свыше 930 автобусов. Всего в доставке к учебным учреждениям нуждаются около 50 тысяч учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, приемка готовности школ к новому учебному году пройдет с 18 июля до 19 августа.