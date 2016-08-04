Москва, 4 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Кремле напомнили о существовании «майских указов» президента РФ Владимира Путина, в рамках которых предусматривается повышение зарплат для учителей и установление уровня этих зарплат не ниже размера средней зарплаты по экономике региона. Об этом 4 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Норман Роквелл. День Рождения учительницы

«Эти параметры майских указов никто не пересматривал», — сказал Песков журналистам «Life».

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 августа в ответ на вопрос молодого преподавателя из Дагестана о низких зарплатах молодых специалистов ответил, что на таком поприще много не заработаешь, и посоветовал идти в бизнес. Эти слова прозвучали во время выступления главы российского правительства на молодёжном форуме «Территория смыслов», прошедшем во Владимирской области.

Молодёжь горячо приветствовала Медведева на форуме — премьер-министру задавали много вопросов. Преподаватель из Дагестана спросил о заработной плате преподавателей, на которую трудно прожить, ведь зарплата педагогов — 10—15 тысяч рублей, в то время как офицеры силовых ведомств зарабатывают в несколько раз больше.

Медведев ответил, что работа педагогов — это призвание, а за деньгами нужно идти в бизнес. «Я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и как-то, так сказать, ещё что-то заработать», — сказал он. Медведев пояснил, что сам он, работая преподавателем, много работал дополнительно — вел семинары, читал лекции, «сводя концы с концами».

«Но самое главное, еще раз говорю, — это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают: и по учителям, и по преподавателям. Знаете, это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — подытожил премьер-министр.