Москва, 4 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Более 50 регионов РФ не успевают утвердить территориальные схемы обращения с отходами к 26 сентября — установленному правительством страны крайнему сроку. По мнению директора центра исследования и разработки инфраструктурных проектов ВШЭ Виктора Колесника, отставание в сроках связано с отсутствием нормативно установленных требований и регулирования уже принятых актов. До сих пор в разработке находятся более 10 основополагающих документов, определающих принципы работы новой системы обращения с мусором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nathanza Контейнер с отходами

Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин, по данным пресс-службы палаты, в ходе выступления на Всероссийском селекторном совещании по вопросу формирования системы обращения с отходами, заявил, что несмотря на завершение разработки территориальных схем обращения с отходами 26 сентября 2016 года, процесс не во всех регионах РФ близок к завершению.

Так, только лишь пяти регионам — Воронежской, Тюменской и Ростовской областям, Ямало-Ненецкому автономному округу и Москве — удалось пройти необходимое согласование. Схемы трех субъектов — Белгородской и Омской областей, а также Ставропольского края — были отправлены на доработку. При этом в 10 регионах успели лишь объявить о проведении конкурса по выбору разработчика, а в 11 только готовятся к его проведению. В Республике Северная Осетия, Крыму, городе Севастополь работа еще не начиналась.

«Сейчас перед нами стоит задача в срок разработать максимально качественные территориальные схемы обращения с отходами. Это архисложно, учитывая безответственное отношение к этой работе в ряде регионов, для некоторых субъектов РФ это уже стало невозможным», — заявил Чернин, подчеркнув, что разработка полноценной схемы занимает не менее полугода.

Помимо этого, компаний, имеющих достаточную компетенцию выполнить работу по разработке схемы в России, достаточно мало. Зачастую конкурсы выигрывают компании, которые демпингуют стоимость разработки, однако они далеко не всегда имеют соответствующий опыт, чтобы справиться с задачей.

«Между тем территориальные схемы — это фундамент будущей системы обращения с отходами. И сейчас многое свидетельствует о том, что фундамент будет «кривым». В дальнейшем данное обстоятельство приведет появлению недозагруженных мощностей и потере миллиардов бюджетных средств», — заключил глава Комиссии ОП РФ.

Как, в свою очередь, пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виктор Колесник, основная проблема затягивания сроков заключается в незавершенности процесса разработки документов, которыми регионам и приходится руководствоваться в ходе формирования собственной схемы обращения с отходами.

«Причина такой невысокой активности органов исполнительной власти заключается в отсутствии нормативно установленных требований к составу и содержанию этой территориальной схемы, причем обосновано, так как требования были утверждены только в конце марта 2016 года постановлением правительства РФ. Во-вторых, в силу наличия позиции Минстроя России о том, что будет перенос сроков вступления в силу отдельных положений закона, поэтому и сформировалась определенная позиция субъектов РФ, которая заключалась в недостаточном внимании к вопросу», — отметил собеседник агентства.

Колесник также сообщил, что на сегодняшний момент на стадии разработки и согласования находится более 10 принципиальных документов, которые определяют не только ход и механизмы реализации программы, но и сами приниципы и методологию образования тарифа, который гражданам РФ придется в любом случае начать оплачивать с 2017 года.

«Думаю, что после окончания утвержденного срока все случится как всегда — смешаются кони, люди, и мы получим ущербные с точки зрения реализации реформы региональные документы, не отличающиеся высоким качеством и тариф, который мы все начнем оплачивать с 1 января 2017 года в любом случае, невзирая на недоработки на всех уровнях», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тариф является большой загадкой для жителей России, так как необходимой методологии его образования еще не существует. В новом законе указана норма, которая не несет в себе обязательного прямого действия. Новую методологию формирования стоимости вывоза мусора только предстоит разработать.