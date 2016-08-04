Хабаровск, 4 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Учительское сообщество Хабаровского края чувствует себя оскорбленным словами премьера Медведева, который накануне предложил педагогам, жалующимся на уровень заработной платы, уйти в бизнес. Пока учителя со стажем считают копейки и приходят в себя от слов российского премьера, молодые педагоги все чаще уезжают работать и жить в соседний Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

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Учителя удивляются, как Дмитрий Медведев мог позволить себе такое высказывание. Педагоги старой закалки пытаются популяризировать свою профессию среди молодежи, в то время как премьер отправляет всех в бизнес. Педагоги увидели в словах Медведева намек на то, что надежды на лучшее будущее и более достойную зарплату у учителей России нет.

«Если премьер-министр России хочет извести учительство как класс, у него это обязательно получится. Мы уйдем. Мы уже уходили. В «лихие 90-е» — мы мерзли на рынках, продавая привезенные из Китая трусы, шли в домработницы к «новым русским». Только кто тогда будет учить тех самых бизнесменов, с которыми Дмитрий Анатольевич собирается строить процветающее государство? Или бизнес «по-медведевски» — это «челнок» с полосатым баулом, малограмотный торговец на базаре? Насколько я понимаю, современному бизнесу необходимы и математики, и физики, и химики. И биологи нужны, и знание иностранных языков. Но, судя по высказыванию премьера, таким он российский бизнес третьего тысячелетия не видит. А мы выживем. Нам не привыкать. Мы — учителя старой закалки. Еще советской школы, я имею в виду. А вот молодежь из школы бежит. А теперь побежит еще быстрее, после того, как сам премьер объяснил, что надежды на лучшее будущее — никакой», — прокомментировала слова Медведева заместитель директора крупнейшей школы Свободного порта Ванино, учитель высшей категории Ирина Стременецкая.

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«Просто руки опускаются, когда такое слышишь. Мы, учителя, никогда богачами-то не были. Вот я всю жизнь в школе. Мне через год на пенсию. Я всю жизнь прожила в комнатке муниципального общежития. Я работаю на три ставки, я веду кружок, выполняю функции социального педагога. На руки в месяц выходит 47 тысяч рублей. Просто я — очень активный человек, трудоголик, можно сказать. И я получаю, наверное, больше всех в школе. А к нам вот пришла девочка — преподаватель английского, после института. У нее «на руки» выходит 17 тысяч. И она даже не скрывает, что уйдет. А учителей иностранного языка, особенно у нас в провинции, не хватает просто катастрофически! А еще сейчас у нас забрали баллы, благодаря которым мы получали премии. Недолгий период радовались, что жить можно. А в 2014 году нам сказали, что на эти доплаты в районе денег нет: наш район слишком разбросан по линии, школы в таежных поселках «съедают» слишком много средств из бюджета. А в соседнем районе получают, у них баллы остались. Это что за политика такая у государства? Я считаю, это антигосударственная политика! Ведь мы также готовим детей к олимпиадам, успешно причем, пишем статьи, то есть занимаемся еще и научной работой. Но в одном районе одной страны за это премии положены, а в другом — нет. А с таким отношением, тем более от главы правительства, школы скоро совсем опустеют. Неужели Медведев этого не понимает?!» — возмущена педагог другой школы, учитель высшей категории Светлана Скроботова.

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Пока учителя-дальневосточники приходят в себя после беспрецедентного заявления российского премьера, на помощь им, как и положено доброму соседу и хорошему другу, приходит Китай.

Хэйлунцзянский государственный университет — крупнейший вуз провинции Хэйлунцзян — приглашает на работу учителей русского языка. Для преподавателей из России построен комфортабельный современный жилой дом на территории огромного университетского городка, в котором есть все, что нужно для того, чтобы учитель думал только о работе: парки, фонтаны, магазины, бассейны, теннисные корты и многое другое. Проживание — за счет университета.

«Хэйлунцзянский университет (ХэйДа) приглашает преподавателей русского языка на постоянную работу в Китае, Харбине на выгодных условиях. Условия работы: контракт на 3−5 лет. Живут в апартаментах для специалистов при университете. Апартаменты со всеми удобствами. Проживание за счёт университета. Учитывая низкий уровень цен в Китае, готовы платить от 700 до 1000 долларов США в месяц, зависимо от уровня преподавания», — приглашают российских учителей в Китай по объявлению.

В приграничном Харбине очень много смешанных семей — муж китаец, жена русская. В большинстве случаев — это именно учительские семьи, в которых растут красивые дети, одинаково хорошо говорящие как на китайском, так и на русском языке. Жены — это те самые молодые российские педагоги, несколько лет назад уехавшие в поисках лучшей доли в Поднебесную и нашедшие там не только семейное, но и профессиональное счастье.

Труд учителя входит в семерку самых высокооплачиваемых профессий в КНР, наряду с финансовым сектором, IT-коммуникациями, программированием, наукой и спортом. В Китае учитель — самая почетная профессия. Авторитет учителя в этой стране безусловен и непререкаем.

При этом в Хабаровском крае, сохраняется острая потребность в преподавательских кадрах. На официальном сайте регионального профильного министерства — 211 вакансий. Это не считая всевозможных музыкальных и художественных школ, где заработки и того меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа на встрече с участниками форума «Территория смыслов» Дмитрий Медведев рекомендовал учителям, пожаловавшимся на низкие зарплаты, идти в бизнес. Учительское сообщество в регионах РФ остро отреагировало на предложение премьера. Так, в Якутии его сочли циничным: «Что-то его совсем куда-то понесло… Расслабился», — пишут жители республики в соцсетях.