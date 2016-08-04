Астана, 4 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Казахстан за месяц был вынужден вернуть в Киргизию 330,86 тонны сельхозпродукции, пораженной различными паразитами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Dustytoes Томатный червь

Среди возвращенных овощей и фруктов числятся: зараженный южноамериканской томатной молью болгарский перец, картофель с золотистой картофельной нематодой, зараженные восточной плодожоркой абрикосы, персики, яблоки и урюк, а также персики и виноград с червецом Комстока.

Кроме того, в указанный период казахстанской стороной был пресечен ввоз 142,63 тонны сельскохозяйственной продукции с недействительными фитосанитарными сертификатами.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, 4 мая 2016 года, Казахстана вводил временный запрет на импорт картофеля из Киргизии из-за участившихся в последнее время случаев поставки клубней, зараженных золотистой картофельной нематодой (червь-паразит, поражает клубни растений — ИА REGNUM ). В начале июня 2016 года запрет был снят по личному распоряжению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Отметим, 4 августа 2016 года Минсельхоз Казахстана ввел временный запрет на ввоз на свою территорию крупного рогатого скота из России в связи с тем, что в Ямало-Ненецком автономном округе была зарегистрирована вспышка сибирской язвы, в результате которой в регионе уже пало свыше 2,3 тыс. животных, а также были инфицированы 20 местных жителей и умер один человек (12-летний ребенок).

В самом Казахстане результате аналогичной вспышки сибирской язвы в нескольких регионах страны умерли уже три человека: 17 июля житель села скончался от инфекционной болезни в Павлодарской области. Ранее два летальных случая были зафиксированы в Карагандинской области.