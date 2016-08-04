Новосибирск, 4 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. «Бурятия и Забайкалье больше потеряют, чем приобретут, от присоединения к Дальневосточному федеральному округу», — заявил депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков, комментируя ИА REGNUM новость о том, что в правительстве страны обсуждается возможность присоединения Забайкалья и Бурятии к ДФО.

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«Подобные «привлекаловки» к Дальнему Востоку, в том числе и о гектарах, были еще в 70-е годы. Я встречался с людьми, которые с Северного Кавказа приезжали, и знаю, как они потом плакали, как же им уехать, потому что они ту корову, которую им дали, съели. У Дальнего Востока очень много проблем: транспортных, логистических и тому подобных. Забайкалье и Бурятия плюсов для себя не приобретут. Я, если честно, плохо понимаю, для чего это нужно инициировать. Дело в том, что у нас есть «Сибирское соглашение» (ассоциация сибирских регионов, созданная в 1990-х годах — прим. ИА REGNUM ). И Бурятия, насколько я помню, в этой организации всегда состояла. Вообще, это первая региональная ассоциация, которая была создана в России. Чита, мне кажется, тоже входила в нее, и это же все не случайно было. Существуют естественные и исторически обусловленные экономические связи. А от присоединения к ДФО Бурятия и Забайкалье больше потеряют, потому что нет в Дальневосточном федеральном округе таких, как называется, «флагманов». Там кругом проблемы: в Хабаровском крае проблемы, в Приморском крае проблемы, на Сахалине проблемы, про Якутск не буду говорить. Там всюду проблемные территории. Амурская область — это проблемная территория. Еще сюда и Бурятию с Забайкальем… Забайкалье — это Читинская область, так скажем, а в Читинской области тоже большие проблемы, в том числе большие расстояния. Думаю, сами жители Бурятии и Забайкальского края будут против и откажутся от такого присоединения», — подчеркнул новосибирский депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Михаил Полковов заявил, что в настоящее время в кабинетах правительства РФ ведутся разговоры о том, чтобы присоединить Забайкалье и Бурятию к ДФО. По его мнению, государство прилагает большие усилия и выделяет много денег на развитие Дальнего Востока. И от присоединения Забайкальского края и Республики Бурятии к Дальневосточному федеральному округу выиграют все эти территории, так как получат больше ресурсов и льгот.

При этом один из новосибирских экспертов декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХиГС Сергей Козлов в комментарии ИА REGNUM подчеркивал, что, на самом деле, финансирование выделяется не столько федеральным округам, сколько конкретным регионам. И поэтому «Забайкальский край, который географически находится ближе к Сибири, особых преференций от такого присоединения не получит».

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