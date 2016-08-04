Душанбе, 4 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В отношении журналиста российской газеты «Комсомольская правда» Сергея Пономарева в Таджикистане может быть возбуждено уголовное дело за «разжигание межнациональной розни». Об этом сегодня, 4 августа, заявил генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон.

elitefon.ru СМИ

Причиной стала опубликованная 16 июля статья «Таджикистан: из советского прозябания в светлое будущее».

«Если в его (Сергея Пономарева — ИА REGNUM ) статье будут обнаружены признаки разжигания межнациональной розни, в отношении него будет возбуждено уголовное дело», — сообщил генпрокурор на пресс-конференции.

Надо отметить, что статья о впечатлениях посетившего страну российского журналиста вызвала в Таджикистане широкий резонанс. Местное общество посчитало текст оскорбительным. Более того, партнеры издания в Таджикистане приняли решение прекратить печать и распространение газеты на территории страны.

«Это не амбиция, это моя гражданская позиция. Поскольку эта газета, с которой я сотрудничаю, оскорбляет мою нацию и мое государство. В таком случае она не имеет права распространяться в таджикском обществе», — заявил партнер «КП» в Таджикистане Шариф Хамдампур.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин уже высказал свое недоумение по поводу разразившегося скандала. По его словам, «ничего обидного, оскорбительного, унижающего или несправедливого в адрес Таджикистана» он не увидел, а сами публикации — это обычные житейские репортажи, «проникнутые симпатией и любовью к таджикскому народу».

Напомним, что в нашумевшей статье автор «составил образ типичного среднеазиатского гастарбайтера», использовал для обозначения трудовых мигрантов имена героев популярной юмористической передачи, с сарказмом описал быт таджиков и резко отозвался о внутренней и внешней политике, а также переименовании населенных пунктов.