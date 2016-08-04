Новосибирск, 4 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Гражданка России увезла двоих детей из Франции в Новосибирскую область из-за сложной политической обстановки в стране, в частности, из-за проблем с мигрантами, сообщает УФССП по Новосибирской области.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Женщину с двумя сыновьями по запросу Минобрнауки РФ нашли судебные приставы. Уточняется, что мать вывезла их в Россию на срок, превышающий договоренность с мужем и другими родственниками.

Ранее она предлагала своему супругу — инвалиду по слуху — переехать в Россию: она боялась бесчинств со стороны религиозных фундаменталистов и беженцев из стран Ближнего Востока. Однако муж и его родственники отказались уезжать из Франции.

Дети чувствуют себя хорошо, сообщают приставы. В настоящее время супруги договорились о том, что жена не будет препятствовать общению мужа с детьми. Женщина продолжает настаивать на получении гражданства РФ мужем и его переезде. Дальнейшие вопросы супруги будут решать через суд.