Ростов-на-Дону, 4 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону четыре многоквартирных дома, строительство которых было брошено нерадивыми застройщиками, всё-таки возведут. Как обещают власти, завершено строительство объектов будет до конца этого года. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 4 августа, новоселами станут дольщики, отдавшие свои сбережения в квартиры на улице Очаковской, проспектах Ленина и Королева, а также во II-м микрорайоне «Темерник».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительная площадка

Стоит отметить, что в Ростовской области еще ни один проблемный объект, который бросил застройщик, не был доведен до завершения. Эти четыре дома будут первыми вышедшими из реестра долгостроев объектами. Уточняется, что ключи от заветных квартир получат 557 человек.

Напомним, что в областном реестре проблемных домов значится 25 объектов, но лидеров этого «черного списка» является Ростов-на-Дону. В донской столице 21 брошенный дом. Ранее власти заявляли о трёх городских домах, которые будут достроены до конца года. Некоторым из их числа будет предоставлена субсидия из региональной казны в размере 45 млн рублей для присоединения к коммуникациям.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопреки официальным данным депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в декабре 2015 года обнародовал другие данные и подверг критике работу правительства Ростовской области в решении вопроса обманутых дольщиков. Он назвал ситуацию, сложившуюся в регионе, одной из самых сложных на юге России.

По данным Хинштейна, на Дону жертвами строительных пирамид стали 2 тыс. 746 человек. По количеству обманутых дольщиков Ростовская область занимает седьмое место по стране. Кроме того, в области 32 долгостроя.

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