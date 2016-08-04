Симферополь, 4 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Проектировщики подходов к Керченскому мосту убрали из проекта дорожные развязки, ведущие от моста к Керчи, а ближайший съезд с трассы будет находиться в 10 километрах от города. В ближайшее время пройдут общественные слушания по представленному проекту съездов с моста, и местные власти призывают жителей «проявить общественную инициативу» на слушаниях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе керченской администрации.

сс) Водник Вид на Керченский мост (

В муниципалитет для проведения публичных слушаний пришел проект планировки территории «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив», разработанный в ЗАО «Институт «Трансэкопроект».

«В предоставленном проекте планировки территории отсутствуют транспортные развязки на территории Керчи. Хотелось бы отметить, что на предварительном варианте проекта планировки территории транспортного перехода через Керченский пролив и схеме автомобильных подходов к нему транспортные развязки на территории города были предусмотрены, — отметили в керченской администрации. — Данная дорога имеет категорию ІБ (скоростная дорога), транспортные развязки на которых предусмотрены не чаще, чем через 3 км друг от друга. Прохождение же автомобильной дороги через территорию города составляет более 5 км, с ближайшей запланированной развязкой в 10 км от выхода мостового перехода, на территории Ленинского района».

В Керчи опасаются, что при реализации подобного проекта город потеряет туристическую привлекательность — туристы просто проедут мимо. Может от такого решения пострадать и промышленность.

«Город Керчь является древнейшим городом Российской Федерации с 26-вековой историей и населением в 150 тысяч человек, вторым по численности городом Крыма, — напомнили местные власти. — Отсутствие транспортных развязок на территории города приведет к негативным тенденциям развития Керчи как крупного промышленного, логистического, экономического, транспортного, историко-культурного и рекреационного центра восточного Крыма, практически полной его изоляции. Теряет рентабельность и реализация проекта строительства вокзального комплекса с подъездной инфраструктурой к нему».

Расстраивает керчан и отсутствие съезда к крепости «Керчь», ради которой удлиняли мост, чтобы не выводить его на территории исторического объекта. Муниципальные власти отмечают, что объект федерального значения «Комплекс сооружений Керченской крепости XIX века в районе мыса Ак-Бурун» является одним из наиболее видовых памятников истории и архитектуры на территории города. Объект популярен среди туристов, ежегодно его посещают тысячи человек, приезжают сотни экскурсионных автобусов.

«Учитывая выгодное расположение памятника на мысе Ак-Бурун, с которого открывается обзорная видовая перспектива всего мостового перехода, данный объект может стать визитной карточкой не только Керчи, но и всего Крыма. Отсутствие подъездных путей сообщения к комплексу сооружений Керченской крепости негативно отразится на количестве туристов, инвестиционной привлекательности уникального строения», — заявили в администрации Керчи.

Общественные слушания по проекту строительства подъездных путей к Крымскому мосту пройдут в Керчи 1 августа 2016 года в 14:00 по адресу ул. Свердлова, 6. «Администрация города просит проявить общественную инициативу, четкую гражданскую позицию в определении будущего развития нашего города и принять участие в публичных слушаниях по обсуждению автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив», — призвали власти Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства Керченского моста составит 227,92 млрд рублей, а стоимость трассы «Таврида», начинающейся от Крымского моста и ведущей вглубь полуострова, — более 100 млрд рублей. Федеральную трассу «Таврида» от съезда с Керченского моста через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и до Севастополя будет строить ЗАО «ВАД». Строительство автодороги планируется завершить к 2020 году. Движение по Крымскому мосту планируется открыть в 2018 году.

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