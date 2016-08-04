Вашингтон, 4 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Более 100 млн пользователей платформ iOS и Android скачали популярное приложение Pokemon Gо, такие данные приводит компания Annie App.

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Столь внушительное число загрузок игры было достигнуто к 1 августа этого года. В компании отмечают, что небольшая группа пользователей предпочитает только игру Pokemon Gо, не уделяя внимания остальным распространенным играм, и именно эти пользователи приносят приложению наибольший доход.

По данным TechCrunch, ежедневно игра приносит разработчикам около $10 млн, при этом, несмотря на огромное число игроков, спрос на другие приложения для платформ Android и Apple не меняется.

В конце июля число скачиваний приложения Pokemon Gо достигло отметки в 75 млн, из которых две трети составляли пользователи платформы Google Android. Игра стала рекордсменом по темпам роста популярности среди мобильных приложений.