Москва, 4 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Россия и Таиланд фиксируют взаимный рост туристических потоков в этом году. За полгода 2016 года туристический поток из России в Таиланд увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом речь шла в ходе встречи руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова и министра туризма и спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкул, сообщили в Ростуризме.

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«Взаимное увеличение интереса к путешествиям у граждан наших стран является результатом тесной совместной работы ответственных ведомств наших стран. Приятно отметить, что турпоток из Таиланда в Россию тоже стабильно растет, пусть пока и в меньших масштабах. Но, надеюсь, что Россия будет интересна гражданам Таиланда и за счет крупных международных событий, в первую очередь, чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году», — отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Министр спорта и туризма Таиланда подтвердила, что ЧМ-2018 вызывает большой интерес у тайских туристов. «Граждане Таиланда очень любят футбол, это поистине народный вид спорта. Поэтому я уверена, что очень большое число болельщиков на стадионах в 2018 году будут именно гражданами Таиланда», — заявила Кобкарн Ваттанаврангкул.

Кроме того, дальнейшему росту турпотоков будет способствовать планируемое возобновление прямых рейсов по маршруту Москва-Бангкок на бортах «Тайских авиалиний».

Для дальнейшего развития туристских обменов с Россией Таиланд планирует расширить географию туров на регионы, раньше не задействованные в туризме. Также помимо пляжного отдыха королевство будет развивать экологические, этнографические, оздоровительные, круизные программы.

Стороны также договорились активизировать сотрудничество в области продвижения национальных туристических продуктов двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России по популярности у российских туристов лидируют три страны — Таиланд, Испания и Вьетнам.