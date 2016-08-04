Хабаровск, 4 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Раздавать большие участки земли на Дальнем Востоке будут в том числе детям. О необходимости таких изменений в работе ресурса «Надальнийвосток. рф» заявил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он назвал проблемой то, что для регистрации в системе необходима копия паспорта, которого у несовершеннолетних может не быть, и дал поручение устранить это препятствие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Читайте также: Бесплатный гектар: Что не довершили Столыпин и Брежнев, доделает Галушка?

«Для оформления гектара требуется совсем немного документов, и мы должны сделать так, чтобы процедура проходила максимально быстро, — отметил Юрий Трутнев. — По закону, с момента подачи заявки до заключения договора должно пройти не более 30 дней. Мы работаем над тем, чтобы сократить и эти сроки».

Хабаровский край полпред президента в ДФО назвал одним из лидеров по темпам реализации закона о дальневосточном гектаре. На долю региона приходится около 20% всех заявок (453), из которых 52 уже удовлетворено, заключен 41 договор. По словам главы региона Вячеслава Шпорта, за два месяца сроки выделения гектаров в Хабаровском крае удалось сократить практически вдвое — с 30 до 16 дней.

«Готовы пойти дальше, совершенствуя механизм предоставления земель. Для этого во всех муниципальных образованиях у нас организованы обучающие семинары», — сказал глава региона.

Читайте также: Большая часть земли под «дальневосточный гектар» заблокирована на Камчатке

Юрий Трутнев дал поручение довести работу по предоставлению участков до автоматизма к 1 октября, когда наступит второй этап реализации закона и дальневосточники смогут выбирать земли во всех районах.

Отметим, в Приморском крае поступило 1172 заявления на получения гектаров, но одобрение на получение земли пока получили только 109 человек, а договоров заключено всего 8. Ещё 20 заявок утверждены, 53 — согласованы, 28 — переведены в режим согласования. На участки Приморья поступила почти половина от общего числа дальневосточных заявок на гектары, число которых достигло 2292.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» просила не спешить с раздачей гектаров на Дальнем Востоке и отложить расширение зоны действия закона хотя бы на год.

«Практически все субъекты Дальнего Востока предлагают установить более поздний срок для вступления закона в действие, — поясняла заместитель председателя Госсобрания Якутии Ольга Балабкина. — И обоснования все едины: не завершены работы по оформлению земельных участков на территориях. И в данной ситуации есть и соответствующие бюджетные расходы, связанные с межеванием земельных участков, но первичным было и остается ненарушение прав граждан, которые проживают на территориях».