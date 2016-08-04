Тегеран, 4 августа, 2016, 10:04 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ежедневные поставки иранской нефти в Индию достигли 461 тыс. баррелей, передает канал PressTV со ссылкой на агентство Reuters. Такой показатель стал самым высоким, за последние пять месяцев, как Нью-Дели возобновил закупку иранской нефти после «ядерной сделки».

За первые 7 месяцев 2016 г. Индия импортировала в среднем 359 тыс. баррелей нефти в сутки. Это на 67% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нью-Дели — один из крупнейших покупателей иранской нефти. 14,4% сырья на индийские нефтеперерабатывающие заводы поступает из Ирана.

Снятие санкций в январе 2016 г. открыло новые возможности для Тегерана на нефтяном рынке. В настоящее время Индия еще не погасила в полном объеме долг перед Ираном за нефть. Оплата проводится в евро через Государственный банк Индии и Europaeisch-Iranische Handelsbank, расположенный в Германии. Первый транш по нефтяному долгу Индия выплатила в мае 2016 г. Нью-Дели остается должен Тегерану около $5 млрд.