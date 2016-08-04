Москва, 4 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Власти Москвы опубликовали список объектов, которые появятся на месте снесенного самостроя. Работы по благоустройству территорий закончат в течение нескольких недель, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток у метро Чистые пруды

На месте снесенного торгового павильона «Пирамида» на Тверской появится городская площадь, на которой установят фонари, а также посадят деревья, кустарники, разобьют клумбы. На Воздвиженке, дом 11, строение 3 появится небольшая городская площадь с летними кафе, лавочками, деревьями и пешеходной зоной.

Новые скверы появятся в 2016 году на месте снесённых объектов на Мясницких Воротах, дом 1, Таганской, Новослободской, дом 2 и улице Рогожский Вал, дом 19. Здесь также планируется поставить лавочки, установить фонари, посадить деревья, кустарники. Работы будут завершены к 25 августа. На Измайловском Валу, дом 2а и дом 6 благоустройство завершится до 30 сентября 2016 года. Сейчас там временно организована автомобильная парковка.

Также газоны, скамейки, цветники появятся на Ленинградском проспекте, на улице Пришвина, Люсиновской, Костромской и Волоколамском шоссе.

Напомним, в Москве в ночь на 9 февраля 2016 года начали массово сносить самовольные постройки у центральных станций метрополитена. Акция получила неформальное название «Ночь длинных ковшей».

Вторую волну сноса торговых павильонов власти Москвы планируют начать 29 августа 2016 года. Постановление о сносе было принято 28 июня на заседании президиума столичного правительства. В него вошли 107 самовольных построек общей площадью 31 тысяча кв. метров. Владельцы объектов начали получать оповещения уже с 30 июня: они должны или сами снести свои павильоны, или дождаться принудительного демонтажа, в этом случае им откажут в компенсации.