Москва, 4 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Настоящие звездные дожди смогут наблюдать жители Северного полушария Земли в ближайшие ночи, сообщает портал Space.com.

Brocken Inaglory Метеорный поток

Речь идет о метеорном потоке Персеиды, пик которого придется на 12−13 августа. Обычно его интенсивность достигает 100 метеоров в час, но в 2016 году Международная метеорная организация прогнозирует количество «падающих звезд» до 150 метеоров в час.

Напомним, для наблюдения метеорного дождя не понадобятся никакие приборы. Любой желающий сможет наблюдать его в безоблачную погоду в темное время суток. Некоторые особо яркие метеориты светятся до нескольких секунд.

Стоит отметить, что метеорный поток Персеиды люди наблюдают не менее двух тысяч лет. Первые описания этого астрономического явления относятся к 36 году нашей эры. Причиной возникновения потока является прохождение Земли через шлеф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля, которая каждые 133 года приближается к Солнцу и тает, увеличивая число кометных частиц в своем шлейфе.