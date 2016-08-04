Москва, 4 августа, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Только внушительное сокращение объемов коммерческих запасов или снижение добычи сможет развернуть цены на нефть. Этот разворот не продлится долго, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост Brent до 43,28 долл./баррель был отмечен на известиях о неожиданном замедлении добычи нефти в США после трёх недель роста подряд. Однако как далеко зайдет подобная коррекция? Для начала рассмотрим драйвер недавнего укрепления цен на нефть. Даже в условиях замедления добычи коммерческие запасы на 21,5 млн или 11,8% больше показателей, отмечавшихся годом ранее. Так что столь резкое укрепление Brent было вызвано скорее даже не снижением темпов роста добычи, а тем, что коррекция назрела, и рынок использовал первый положительный фактор в качестве зацепки», — пояснила Афанасьева.

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«Однако теперь актив подошел к сильному уровню сопротивления в районе 43,40 долл./баррель, которое будет не так легко пройти, особенно в условиях информационного вакуума. Не исключено, что уже сегодня, 4 августа, падение цен на нефть возобновится, а целью на пути вниз станет отметка 41,80», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 4 августа мировые цены на нефть растут в ходе торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, по состоянию на 09:11 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до $43,33 (+0,531%) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI достигла $41,12 за баррель, прибавив 0,705%.