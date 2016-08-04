Москва, 4 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут 4 августа в ходе торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 9:11 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до $43,33 (+0,531%) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI достигла $41,12 за баррель, прибавив 0,705%.

Днем ранее цены на нефть начали демонстрировать положительную динамику, корректируясь вверх после публикации данных Минэнерго США об увеличении товарных запасов нефти в стране (на 1,41 млн баррелей) и снижении добычи нефти.

Рост нефтяных котировок может подстегнуть рубль. Для доллара США актуальным диапазоном торгов на сегодня, 4 августа, является коридор 66−67 рублей. Ближайшая поддержка стоит на 66,10, сопротивление — на 66,65. Евро проведет новый день августа в диапазоне 73,70−74,30 рублей. Здесь поводов для распродажи все-таки меньше.