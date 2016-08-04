Дамаск, 4 августа, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Гражданка России Ирина Баракят, закрывшая собой детей от попавшего в дом снаряда в Сирии, получила тяжелейшие ранения. Об этом, как передает RT, сообщил заведующий хирургическим отделением больницы Алеппо Усама Бабери.

ilbe.com Алеппо. Сирия

«Большой осколок попал ей в правую ногу — пришлось ампутировать до колена, — говорит он. — Также ампутировали кисть правой руки».

При этом Бабери отметил, что местные врачи пока ничего не могут сделать с продолжающимся нагноением ран у женщины.

«Мы установили аппарат Елизарова, — говорит заведующий хирургическим отделением. — Делаем всё возможное».

Бабери добавил, что состояние гражданки России на данный момент оценивается как стабильное, но тяжёлое.

Отметим, что русская община уже собрала необходимую сумму на лечение для Ирины в Сирии.