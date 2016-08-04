Цюрих, Швейцария, 4 августа, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) приступила к расследованию в отношении 11 российских спортсменов, чьи имена упоминались в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемой Ричардом Маклареном. Для этого организация запросила допинг-пробы футболистов у Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Р-Спорт».

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В РФС подтвердили, что получили запрос ФИФА, и отметили, что намерены содействовать расследованию.

«Мы будем работать по данному вопросу со всеми уполномоченными организациями и окажем ФИФА всестороннее содействие», — сообщили изданию представители РФС.

Напомним, 18 июля был опубликован доклад WADA о случаях применения допинга российскими спортсменами, в числе которых были упомянуты 11 футбольных игроков. По данным Life.ru, среди них нет действующих футболистов российской сборной.

Речь идет в основном об участниках юношеских команд, а также двух футболистках. Наиболее известный из одиннадцати — защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов. По данным ФИФА, предоставленным ей WADA, в анализах, которые спортсмен сдал в конце мая прошлого года, было найдено вещество дексаметазон.

Три игрока в период прохождения проб выступали за московское «Динамо»: Павел Соломатин, Сергей Евтушенко и Егор Генералов. В пробах Соломатина и Генералова якобы нашли марихуану, а Евтушенко подозревают в употреблении триамтерена.

Кроме того, в списке WADA упомянуты Иван Князев, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева и Екатерина Маслак.