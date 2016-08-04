Лондон, 4 августа, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Нападение с ножом на прохожих на площади Рассел-сквер в центре Лондона совершил 19-летний юноша. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель Скотленд-Ярда.

Кровь на руке

«Нападавший был арестован спустя шесть минут после поступления первых сообщений о нападении, — говорится в сообщении. — Чтобы его задержать, полицейским пришлось применить электрошокеры».

По словам источника, 19-летний юноша, личность которого пока не раскрывается, возможно, страдает психическим расстройством.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники специальных служб. Версия террористического акта является одной из основных для местных спецслужб. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут сказать, были ли у нападавшего сообщники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа неизвестный молодой человек начал наносить удары ножом людям на улице в центре Лондона. В результате кровавой акции одна женщина погибла, еще 5 человек получили ранения.

Стражам порядка удалось задержать нападавшего.

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