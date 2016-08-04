Цюрих, Швейцария, 4 августа, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Обвинение по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) анонсировало новые возможные аресты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора Эвана Норриса.

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По информации агентства, в ходе заседания 3 августа судья Реймонд Дири указал на то, что процесс, начатый более года назад, не может продолжаться бесконечно и обвинению пора формулировать своё заключение. В ответ на это прокурор сообщил, что в настоящее время «рассматривается возможность предъявления обвинений и другим лицам».

Ранее судья Реймонд Дири проинформировал, что суд по делу ФИФА начнётся ориентировочно в сентябре или октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Международную федерацию футбола в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В мае в Цюрихе был арестован ряд высокопоставленных чиновников ФИФА. В декабре того же года прошла новая волна арестов по запросу властей США.

На сегодняшний день фигурантами дела являются более 40 человек, в том числе восемь бывших высокопоставленных функционеров. Речь идёт о коррупционных сделках вокруг заявок на чемпионаты мира и продаж прав на трансляции, мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях.