Пекин, 4 августа, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Министерство промышленности и автоматизации КНР подготовило отчет, согласно которому общее количество интернет-пользователей в Китае достигло отметки 710 млн человек, что составляет более 51,7% от общего населения страны.

weibo.com Интернет-пользователи в Китае

За первые шесть месяцев 2016 г. в Китае было зарегистрировано 21,3 млн новых пользователей, что на 1,3% больше по сравнению с 2015 г. В докладе отмечается, что 191 млн интернет-пользователей являются жителями сельских районов КНР. Большинство граждан Китая сидят в интернете, используя мобильные телефоны: так, из 710 млн пользователей 656 млн человек пользуются мобильным интернетом, пишет «Сина синьвэнь» .

Гражданин КНР в среднем тратит на интернет около 3,8 часа в день. Жители Китая стали активнее использовать мобильные приложения для смартфонов. 92% пользователей мобильным интернетом использую сервисы мгновенного обмена сообщениями, около 80% читают новостные ленты с помощью своих смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно реализует национальную программу по расширению мобильных сетей. В мае 2016 г. количество пользователей мобильного интернета 4G официально достигло отметки 500 млн человек.