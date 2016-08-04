Владивосток, 4 августа, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Из 31 поручения президента РФ Владимира Путина полностью выполнены и сняты с контроля только 5. По мнению полпреда Юрия Трутнева, основная загвоздка в исполнение поручений главы государства в дисциплине. Вице-премьер заявил, что служить государству и не выполнять поручений президента невозможно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru С Заместителем Председателя Правительства – полномочным Встреча Владимира Путина с представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым

Читайте также: Росрыболовство: «Ситуация в Приморье близка к критической»

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, способы повышения эффективности рыбохозяйственной отрасли рассматривались на совещании по мониторингу хода выполнения перечня поручений президента России.

Пути развития рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока заложены в поручениях президента РФ. Но как показала практика, из 31 исполнены только 5 поручений главы государства.

«Многие поручения президента просто не выполнены. Не до конца разработаны механизмы стимулирования инвестиций в переработку, не выполнены поручения о выравнивании тарифов на транспорт, не выполнено поручение по повышению эффективности работы по выращиванию марикультуры. Президент принял решение, а чиновники его не выполнили. Служить государству и не выполнять поручений Президента невозможно», — заявил Юрий Трутнев.

Читайте также: На Камчатке «красная» путина в разгаре: рыба идет, браконьеры не сдаются

При этом полпред обратил внимание на конфликт интересов в рыбной отрасли — федеральные государственные унитарные предприятия, подведомственные министерству сельского хозяйства и Росрыболовству, осуществляет хозяйственную деятельность. В ближайшее время планируется изменение структуры управления отраслью.

Отметим, на Дальнем Востоке сосредоточенно 80% российских водных биологических ресурсов. При этом по результатам прошлого года объем переработанной продукции в регионе составил всего 10%.

Читайте также: На Дальнем Востоке горбуша идет на нерест под прикрытием ОМОНа

Трутнев призвал дальневосточных рыбопромышленников активнее и в полном объеме пользоваться преференциями, которые действует в регионе и пообещал всестороннюю поддержку. «Фонд развития Дальнего Востока предоставляет финансирование под 5 процентов годовых. Готовьте свои проекты, будем вас поддерживать. Режим свободного порта работал на территории Владивостока, сейчас свободные порты получили еще четыре дальневосточных региона», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Помимо этого в очередной раз был поднят вопрос создания на Дальнем Востоке рыбной биржи, которая позволяет приобретать продукцию с минимальными наценками. Первая рыбная биржа заработала на Сахалине, но ожидаемого эффекта пока не последовало. «Где рыбный рынок на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке? У нас что рыбы нет? У нас рыбы больше. Весь мир кормится от нас. Вокруг все страны Азиатско-Тихоокеанского региона получают нашу рыбу, а у нас эта цепочка не налажена», — отметил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 26 июля составил 128 тысяч тонн, что на 36% больше аналогичного показателя 2014 года. Наилучшие показатели у Камчатки — 84 тысячи тонн, что на 27,4% больше аналогичного периода 2014 года. На Сахалине объём вылова составляет чуть больше 9,2 тысячи тонн, в Хабаровском крае — 34,4 тысячи тонн, Приморский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ — почти 4,2 тысячи тонн лосося.

Отметим, что, например, в Якутии рыбы много, но жителям региона её не хватает, и цена высокая. На ценовую политику влияют перекупщики, высокий спрос и дорогая перевозка.