Лозанна, Швейцария, 4 августа, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) на решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) об отстранении российских штангистов от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба CAS.

Тяжёлая атлетика

Как говорится в обнародованном документе, арбитраж руководствовался тем, что принятие решений о недопуске спортсменов к соревнованиям относится к юрисдикции IWF.

В то же время CAS отложил решение по делам о допуске к Олимпийским играм российских пловцов Юлии Ефимовой, Никиты Лобинцева и Владимира Морозова, борца Виктора Лебедева и гребца Андрея Крайтора, сославшись на необходимость дополнительной информации по некоторым из дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила российскую национальную команду от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как было заявлено, при принятии решения Исполнительный совет IWF «тщательно изучил вопрос об участии российских тяжелоатлетов в Олимпиаде», приняв во внимание документы их доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В IWF назвали статистику российских тяжелоатлетов «чрезвычайно шокирующей и неутешительной». По сведениям организации, на сегодняшний день повторная проверка семи проб российских спортсменов, взяты на Олимпиадах в Пекине и Лондоне, показала положительный результат на наличие допинга.