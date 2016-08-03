Париж, 4 августа, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Корреспонденты Agence France-Presse стали свидетелям жестокого избиения демонстрантов-католиков в Париже, в том числе священника в рясе, сообщает 3 августа AFP.

Lionel Allorge Церковь Святой Риты в Париже

Протест католиков был вызван решением властей Парижа снести 100-летнюю церковь Святой Риты. Участники сообщают, что до появления полиции акция проходила мирно, всего в ней принимали участие не более двадцати человек.

Сообщается также, что инцидент произошёл спустя несколько часов после похорон священника, убитого в Нормандии сторонником «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).