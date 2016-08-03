Кишинёв, 4 августа, 2016, 00:13 — ИА Регнум. «С логической точки зрения родители Республики Молдова — Гитлер и Сталин, а не депутаты 91-х, которые лишь подтвердили то, что сделали те два сына Сатаны в 1940 г.», — заявил в интервью молдавскому государственному ИА Moldpres по случаю приближающейся 25-й годовщины независимости республики молдавский публицист, лидер Демократического форума румын Бессарабии Николай Дабижа, который был депутатом первого парламента Молдавии и голосовал за независимость. «Это их [Гитлера и Сталина] памятники должны сегодня возвышаться по всей Бессарабии, а не Стефана Великого», — считает он.

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По словам Дабижи, «Республика Молдова никогда в истории не была страной», но была «лишь частью страны, оторванной от целого и провозгласившей себя государством». «Сама по себе независимость не принесла ничего хорошего народу Республики Молдова: ни мира, ни уверенности в завтрашнем дне. В 1991 году нас обманули. Мы поколение обманутых. Страна не может быть независимой, даже если ее признали около 200 стран мира, если ее жители обладают менталитетом раба. Рабы, которые руководили нами в течение 25 лет, не смогли создать из страны рабов на уровне населения на самом деле свободное государство, потому что это означает независимость», — сказал публицист.

«Жду, когда нас поглотит Евразийский союз Путина, чтобы мы снова начали нашу борьбу за независимость. Может хотя бы тогда мы задумаемся и скажем себе: мы сможем стать по-настоящему независимыми лишь вместе со всей румынской нацией и с румынским языком — без границ, натянутых посередине», — подвел итог Николай Дабижа.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.