«Родители Республики Молдова – Гитлер и Сталин»
Кишинёв, 4 августа, 2016, 00:13 — ИА Регнум. «С логической точки зрения родители Республики Молдова — Гитлер и Сталин, а не депутаты 91-х, которые лишь подтвердили то, что сделали те два сына Сатаны в 1940 г.», — заявил в интервью молдавскому государственному ИА Moldpres по случаю приближающейся 25-й годовщины независимости республики молдавский публицист, лидер Демократического форума румын Бессарабии Николай Дабижа, который был депутатом первого парламента Молдавии и голосовал за независимость. «Это их [Гитлера и Сталина] памятники должны сегодня возвышаться по всей Бессарабии, а не Стефана Великого», — считает он.
По словам Дабижи, «Республика Молдова никогда в истории не была страной», но была «лишь частью страны, оторванной от целого и провозгласившей себя государством». «Сама по себе независимость не принесла ничего хорошего народу Республики Молдова: ни мира, ни уверенности в завтрашнем дне. В 1991 году нас обманули. Мы поколение обманутых. Страна не может быть независимой, даже если ее признали около 200 стран мира, если ее жители обладают менталитетом раба. Рабы, которые руководили нами в течение 25 лет, не смогли создать из страны рабов на уровне населения на самом деле свободное государство, потому что это означает независимость», — сказал публицист.
«Жду, когда нас поглотит Евразийский союз Путина, чтобы мы снова начали нашу борьбу за независимость. Может хотя бы тогда мы задумаемся и скажем себе: мы сможем стать по-настоящему независимыми лишь вместе со всей румынской нацией и с румынским языком — без границ, натянутых посередине», — подвел итог Николай Дабижа.
Справка ИА REGNUM :
Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.
Для Бессарабии последствием пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет эта декларация. Таким образом, «преодоление последствий» пакта Молотова — Риббентропа, настойчиво продвигаемое Бухарестом, бессарабскими «дабижами» и заявленное в кишиневской «декларации о независимости», означает де-юре отделение от Приднестровья, на которое до сих пор претендует Кишинев, и повторную оккупацию Румынией Бессарабии, причем не только той ее части, которую занимает в настоящее время Республика Молдова в ее фактических границах, но и Южной Бессарабии и Северной Буковины —