Для доски Маннергейма наняли «чистильщиков»
Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Скорость очистки мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, которую залили красной краской вечером 1 августа, навела на мысль, что этим занимались хорошо обученные люди, а не простые курсанты Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), на стене здания которого незаконно размещена доска гитлеровскому приспешнику. Эти предположения подтвердились.
Напомним, первый раз неизвестные залили доску алой краской 19 июня, ровно через три дня после ее торжественного открытия на Захарьевской улице в центре Петербурга. Тогда «мемориал» союзнику нацистов срочно закрыли пленкой, а курсантов ВИТУ бросили на очистку стены, цоколя здания и тротуара, на который попала краска. За этим занятием их застал в тот день корреспондент ИА REGNUM.
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Проходящие мимо горожане высказывали курсантам недовольство тем, что они заняты очисткой барельефа деятелю, который вместе с гитлеровскими войсками держал блокаду Ленинграда. Курсанты отвечали, что выполняют приказ начальства, ведь они — военнослужащие, и приказы не обсуждают.
Позже источник ИА REGNUM в ВИТУ пояснил, что на отмывание «мемориала» предсказуемо отправили самых младших — курсантов первого года обучения. Приказ до них довел начальник курса. От кого «свыше» исходило это распоряжение — от руководства ВИТУ или Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, в состав которой входит ВИТУ, — наш источник пояснить не смог.
«Памятную доску университету навязали. Нам просто отдали приказ. Мы и сами не рады, но приказ есть приказ. Бороться с этим бессмысленно», — развел руками наш собеседник.
Как бы то ни было, после 19 июня доска Маннергейму еще почти полтора месяца была закрыта черной пленкой. И о ней постепенно начали забывать, хотя следы первого «покушения» до сих пор видны на стене здания.
Однако, в самом конце июля доску решили вновь открыть для всеобщего обозрения. Вблизи разместили непонятно кем нанятый наряд частной охраны, который то прогуливался по Захарьевской улице, то сидел в припаркованной рядом машине. Утром 1 августа доска была «как новая», а уже вечером того же дня ее во второй раз облили красной краской.
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На этот раз всё было сделано дерзко и публично. Группа активистов не зарегистрированной партии «Другая Россия» успела не только бросить в доску несколько емкостей с краской, но и провести импровизированный митинг, в ходе которого объяснила свое негативное отношение к Маннергейму и его прославлению в стране, жителей которой убивали солдаты маршала. Частные охранники в драку не полезли, а лишь засняли «лимоновцев» на видео, полиция в ходе проведения акции на месте не появилась. Никто не был задержан.
В отличие от июньского прецедента, уже на следующее утро каких-либо следов краски на самой доске не было! Красные подтеки остались лишь на стене: видимо, никто и не пытался их убирать, зато над самой доской поработали усердно.
Корреспондент ИА REGNUM тогда предположил, что использованная «другороссами» краска была нестойкой, и потому ее легко смыли. Однако многолетний опыт громких уличных акций и выпадов в отношении неугодных деятелей, который есть за спиной петербургских «нацболов», заставлял сомневаться в этой версии. И эти сомнения подтвердились.
На прямой вопрос корреспондента ИА REGNUM одному из учащихся ВИТУ о том, кто так оперативно отмыл доску в ночь на 2 августа, было сказано: «Отмывают доску не курсанты. Приезжают ночью и очищают. Мы можем только вызывать полицию при необходимости».
Позже информированный источник, хорошо знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что после второго «залития» доску, действительно, отмывали уже не курсанты, в чьи обязанности такие работы не входят, а сотрудники нанятой клининговой компании.
Оплачиваются эти расходы не из бюджета университета. Деньги чистильщикам, по данным нашего источника, выделяет некий «инициатор установки мемориальной доски». Что же касается общественного порядка у здания ВИТУ, то на возможные митинги и происшествия под своими стенами со стороны Захарьевской улицы военный вуз может реагировать только при помощи звонка в правоохранительные органы.
Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице, 22, 16 июня. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в дореволюционной России. На церемонии открытия присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Городские власти фактически открестились от данной акции, а Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга подтвердил, что ее установили в обход существующих норм.
…Одним из наиболее известных выпускников Санкт-Петербургской Высшей школы военных инженеров — исторического предшественника ВИТУ — был генерал-лейтенант РККА Дмитрий Михайлович Карбышев, принявший мученическую смерть в нацистском концлагере Маутхаузен в феврале 1945 года и удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза.
В 1939−40 годах Дмитрий Карбышев был участником советско-финляндской войны. Одной из его задач в то время была выработка рекомендаций войскам Красной армии по инженерному обеспечению прорыва так называемой линии Маннергейма. И эта задача нашими войсками была решена.