Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Скорость очистки мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, которую залили красной краской вечером 1 августа, навела на мысль, что этим занимались хорошо обученные люди, а не простые курсанты Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), на стене здания которого незаконно размещена доска гитлеровскому приспешнику. Эти предположения подтвердились.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Курсантам приказали оттирать краску у доски Маннергейму. 19.06.16

Напомним, первый раз неизвестные залили доску алой краской 19 июня, ровно через три дня после ее торжественного открытия на Захарьевской улице в центре Петербурга. Тогда «мемориал» союзнику нацистов срочно закрыли пленкой, а курсантов ВИТУ бросили на очистку стены, цоколя здания и тротуара, на который попала краска. За этим занятием их застал в тот день корреспондент ИА REGNUM.

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Проходящие мимо горожане высказывали курсантам недовольство тем, что они заняты очисткой барельефа деятелю, который вместе с гитлеровскими войсками держал блокаду Ленинграда. Курсанты отвечали, что выполняют приказ начальства, ведь они — военнослужащие, и приказы не обсуждают.

Позже источник ИА REGNUM в ВИТУ пояснил, что на отмывание «мемориала» предсказуемо отправили самых младших — курсантов первого года обучения. Приказ до них довел начальник курса. От кого «свыше» исходило это распоряжение — от руководства ВИТУ или Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, в состав которой входит ВИТУ, — наш источник пояснить не смог.

«Памятную доску университету навязали. Нам просто отдали приказ. Мы и сами не рады, но приказ есть приказ. Бороться с этим бессмысленно», — развел руками наш собеседник.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Курсантам приказали оттирать краску у доски Маннергейму. 19.06.16

Как бы то ни было, после 19 июня доска Маннергейму еще почти полтора месяца была закрыта черной пленкой. И о ней постепенно начали забывать, хотя следы первого «покушения» до сих пор видны на стене здания.

Однако, в самом конце июля доску решили вновь открыть для всеобщего обозрения. Вблизи разместили непонятно кем нанятый наряд частной охраны, который то прогуливался по Захарьевской улице, то сидел в припаркованной рядом машине. Утром 1 августа доска была «как новая», а уже вечером того же дня ее во второй раз облили красной краской.

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На этот раз всё было сделано дерзко и публично. Группа активистов не зарегистрированной партии «Другая Россия» успела не только бросить в доску несколько емкостей с краской, но и провести импровизированный митинг, в ходе которого объяснила свое негативное отношение к Маннергейму и его прославлению в стране, жителей которой убивали солдаты маршала. Частные охранники в драку не полезли, а лишь засняли «лимоновцев» на видео, полиция в ходе проведения акции на месте не появилась. Никто не был задержан.

vk.com Доску вновь залили краской вечером 1 августа

В отличие от июньского прецедента, уже на следующее утро каких-либо следов краски на самой доске не было! Красные подтеки остались лишь на стене: видимо, никто и не пытался их убирать, зато над самой доской поработали усердно.

Корреспондент ИА REGNUM тогда предположил, что использованная «другороссами» краска была нестойкой, и потому ее легко смыли. Однако многолетний опыт громких уличных акций и выпадов в отношении неугодных деятелей, который есть за спиной петербургских «нацболов», заставлял сомневаться в этой версии. И эти сомнения подтвердились.

Владислав Краев ИА REGNUM Доску очистили к утру 2 августа

На прямой вопрос корреспондента ИА REGNUM одному из учащихся ВИТУ о том, кто так оперативно отмыл доску в ночь на 2 августа, было сказано: «Отмывают доску не курсанты. Приезжают ночью и очищают. Мы можем только вызывать полицию при необходимости».

Позже информированный источник, хорошо знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что после второго «залития» доску, действительно, отмывали уже не курсанты, в чьи обязанности такие работы не входят, а сотрудники нанятой клининговой компании.

Оплачиваются эти расходы не из бюджета университета. Деньги чистильщикам, по данным нашего источника, выделяет некий «инициатор установки мемориальной доски». Что же касается общественного порядка у здания ВИТУ, то на возможные митинги и происшествия под своими стенами со стороны Захарьевской улицы военный вуз может реагировать только при помощи звонка в правоохранительные органы.

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице, 22, 16 июня. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в дореволюционной России. На церемонии открытия присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Городские власти фактически открестились от данной акции, а Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга подтвердил, что ее установили в обход существующих норм.

…Одним из наиболее известных выпускников Санкт-Петербургской Высшей школы военных инженеров — исторического предшественника ВИТУ — был генерал-лейтенант РККА Дмитрий Михайлович Карбышев, принявший мученическую смерть в нацистском концлагере Маутхаузен в феврале 1945 года и удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза.

В 1939−40 годах Дмитрий Карбышев был участником советско-финляндской войны. Одной из его задач в то время была выработка рекомендаций войскам Красной армии по инженерному обеспечению прорыва так называемой линии Маннергейма. И эта задача нашими войсками была решена.