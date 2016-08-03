Москва, 3 августа, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Посольство Армении в России получило от российского внешнеполитического ведомства разъяснения по недавнему заявлению депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, при этом высказав свою точку зрения, говорится в сообщении посольства Армении. О содержании разъяснений, при этом, не сообщается.

NVO Посольство Армении в России

«Господину Жириновскому всегда была присуща политическая безалаберность, проявлениями которой служат его несерьёзные комментарии по различным вопросам. В этом отношении серьёзно относиться к его высказываниям об Армении и особенно пытаться представить их как позицию России — тоже несерьёзно. Подобные заявления стали способом его политического выживания, способом привлечь к себе внимание. Это особенно очевидно в преддверии парламентских выборов в России в сентябре. В связи с циничными заявлениями эксцентричного депутата Госдумы мы высказали свою точку зрения МИДу РФ, откуда получили соответствующие разъяснения», — говорится в сообщении.

1 августа в интервью Life Жириновский позволил себе нелицеприятные высказывания об Армении. «Там (в Армении — ИА REGNUM ) периодически будут выступления. Маленькая страна, горная, зажата между гор, между Азербайджаном и Турцией, никаких перспектив, никакой экономики. Там уже остался миллион армян. А их всего в мире — шесть миллионов. Все они разбежались. Ливан, Иран, Россия, Франция, Штаты — по всему миру гуляют. Жить там негде — горы. Естественно, там разные группировки будут друг другу пакости делать. Вот будут плевать на нас — заберём базу (российская военная база в Армении — ИА REGNUM ). В ногах будут валяться, чтобы вернули базу. Эта база — их спасение, иначе их сотрут с двух сторон турки и азербайджанцы. Поэтому про Армению не надо беспокоиться. Они никогда от нас не откажутся, потому что им конец тогда, всё, полный конец. Азербайджан немедленно захватит Нагорный Карабах, а турки помогут. Армению же ещё Екатерина Вторая спасала триста лет назад. Турки вытесняли всех. У них тогда уже была миграционная политика от всех избавиться. И малые народы они все уничтожили. Вот с курдами не получилось, потому что их слишком много», — заявил Жириновский.