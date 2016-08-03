Душанбе, 3 августа, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Власти Таджикистана обязали местных мобильных операторов провести перерегистрацию всех ранее проданных SIM-карт. Об этом заявил начальник управления регулирования связи Службы связи Джонибек Дадоматов, выступая на пресс-конференции сегодня, 3 августа.

SIM-карты

По словам чиновника, соответствующее постановление было принято таджикским правительством в конце июля 2016 года для того, чтобы снизить уровень террористических угроз.

Отмечается, что в настоящее время количество уже зарегистрированных абонентов мобильной связи в Таджикистане составляет 10 млн человек, но при этом численность активных абонентов не превышает 4,9 млн. Пользователями интернета, согласно официальным данным, являются лишь 34% таджикистанцев (около 2,8 млн человек), что на 1 млн меньше, чем было в начале 2015 года, или на 200 тыс. меньше, в сравнении с началом 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2015 года парламент Таджикистана одобрил постановление правительства о том, что мобильные операторы обязаны зарегистрировать все проданные в стране SIM-карты, 70% из которых были реализованы без требования о предъявлении каких-либо удостоверяющих личность покупателя документов. Также следует отметить, что ранее таджикские власти обязали всех местных интернет-провайдеров и операторов мобильной связи обеспечить спецслужбам возможность контролировать интернет-трафик и телефонные звонки. Силовикам позволили ограничивать или полностью блокировать телефонную связь и доступ к сети интернет как в отдельных районах, так и по всей стране при проведении антитеррористических мероприятий. А правительство Таджикистана выступило с инициативой о введении новых правил приобретения мобильного телефона или сим-карты, разрешающих сделать это только после предъявления паспорта и снятия отпечатков пальцев.