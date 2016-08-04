Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. На краудфандинговой площадке Planeta.ru продолжается общенародный сбор средств для дальнейшего существования одного из крупнейших в России театральных изданий «Петербургский театральный журнал». Журнал с почти 25-летней историей сегодня оказался на грани закрытия из-за нехватки финансирования. В государственной поддержке изданию отказало, в частности, Министерство культуры.

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О финансовом положении «Петербургского театрального журнала» корреспонденту ИА REGNUM рассказала главный редактор издания, театральный критик Марина Дмитревская: «Мы всегда жили небогато, но нам помогали, и мы держались на плаву. Одного финансового источника, как правило, нет. Регулярно подаём на гранты Комитета по печати, придумываем различные проекты, примерно треть зарабатываем сами — на продаже книг, самого журнала, чтении лекций… Но как нет в мире театров, которые живут на самоокупаемости, так нет и театральных журналов, которые без чьей-либо помощи могли бы существовать. И последние 15 лет наиболее стабильными в финансировании были деньги Министерства культуры».

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Средства от государства журнал получал регулярно до 2016 года. Впрочем, и начало 2016-го не предвещало каких-либо изменений: 3 февраля Министерство культуры направило в редакцию журнала письмо, в котором говорилось о выделении изданию поддержки в размере 1,2 миллиона рублей по государственному контракту и предлагалось собрать соответствующие документы.

Однако, 25 мая журнал получил новое письмо, где говорилось, что «в связи с оптимизацией федерального бюджета на 2016 год на данный момент у Минкультуры России отсутствует возможность финансирования журнала в рамках доведенных лимитов». Сообщалось также, что при наличии экономии средств бюджета в течение года Минкультуры всё же рассмотрит возможность финансовой поддержки.

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После отказа деньги было решено собирать на краудфандинговой площадке Planeta.ru. «Мы уже не первый раз прибегаем в краудфандингу и не первый раз работаем с «Планетой», — рассказывает Дмитревская. — Многие проекты журнала существовали под гранты, но гранты заканчивались, а проекты оставались, и потянуть их при обычном нашем бюджете мы не могли. Например, дважды объявлялся краудфандинг на поддержание работы сайта. А сейчас сбор средств нужен, чтобы, говоря прямо, отдать долги. У нас большие задолженности по гонорарам, по зарплате, есть обязательства перед Министерством печати по двум номерам, которые должны выйти до конца года. Оно дало нам небольшой грант на четыре номера, денег хватило только на типографию».

На сайте Planeta.ru «Петербургский театральный журнал» планирует собрать 700 000 рублей. Средства пойдут на выпуск двух оставшихся в 2016 году номеров, работу сайта, выплату авторам статей гонораров и технические расходы, такие как аренда помещения.

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В продолжение истории отметим, что в начале июля в поддержку «Петербургского театрального журнала» деятели культуры написали в правительство России открытое письмо с надеждой, что государственное финансирование в ближайшее время будет возобновлено. Под обращением подписались более 600 театральных режиссёров, актёров, продюсеров и других деятелей искусства.

«Меня потрясло это письмо. Подписи под ним поставили 150 режиссёров, в том числе те, кто обычно не объединяется ни по какому поводу, даже руки друг другу не подают, но все они, несмотря ни на что, выступили в поддержку нашего журнала», — комментирует Марина Дмитревская.

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На обращение Министерство культуры отреагировало: в ответном письме 20 июля сообщается, что организационно-финансовый план 2016 года предусматривает поддержку журнала в объёме 600 000 рублей. Кроме того, в IV квартале 2016 года Минкультуры окажет изданию дополнительную финансовую поддержку в таком же размере. Итого, обещанные в начале года 1,2 миллиона журнал получит. Но в редакции радоваться не спешат.

«Пока не будут заключены соглашения и подписаны соответствующие договоры, это не будет реальностью, хотя надежда появилась. Но это письмо из Министерства уже третье по счёту, и кто знает, каким окажется итоговое решение. Мы не прекращаем сбор средств на «Планете.ру» и очень надеемся на эти деньги, чтобы дотянуть год. Мы видим, кто нам помогает, — это наши читатели, некоторых мы знаем, многих не знаем, но чрезвычайно благодарны всем», — говорит Дмитревская.

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По поводу дальнейших планов журнала главный редактор прогнозов пока не делает.

На сайте Planeta.ru проект завершится 29 сентября 2016 года.

Справка ИА REGNUM :

«Петербургский театральный журнал» возник в 1992 году как преемник и продолжатель знаменитого в России журнала «Театр и искусство», который с 1898 года в течение 20 лет издавал театральный критик Александр Кугель. Идейным вдохновителем нового издания стал директор Драматического театра на Литейном Александр Македонский. В конце 1991 года он предложил создать журнал театроведу Марине Дмитревской, и после почти годовой подготовки к концу 1992 года вышел нулевой выпуск.

Журнал изначально возник как петербургский. В начале 90-х годов ещё существовали издания «Театр», «Театральная жизнь», «Московский наблюдатель» и другие. Но в 1996—1997 годах они постепенно перестали печататься, а «Петербургский театральный журнал» занял место общероссийского.

Сегодня это независимое издание, входящее по европейским рейтингам в пятерку лучших театральных журналов. В нем пишут опытные и молодые авторы со всей России. Журнал и сайт периодически становятся плацдармом для острых обсуждений.

Часто из-за нехватки средств журнал находился на грани существования, но, как бы то ни было, выжил и уже почти четверть века отслеживает общероссийский театральный процесс.