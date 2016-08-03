Москва, 3 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что объем финансирования программы развития микроэлектронной промышленности в России до 2025 года составит более 170 млрд рублей. Об этом Медведев заявил сегодня, 3 августа, на совещании о перспективах развития российской микроэлектронной промышленности.

Дарья Антонова ИА REGNUM На развитие

Медведев считает, что на развитие российской микроэлектронной промышленности выделяются довольно серьезные деньги. Он рассказал, что совокупный объем финансирования программ из федерального бюджета составит более 170 млрд рублей на период с 2013 по 2025 годы. «Это означает, что ежегодно в программу должно вкладываться порядка 10 млрд рублей», — отметил глава правительства.

Также Медведев заявил, что темы роста российской микроэлектронной промышленности составляют 10% в год. Однако, существует проблема экспорта, так как все внешние рынки уже заняты. Глава правительства добавил, что к концу 2018 года объем гарантированных закупок микроэлектроники отечественного производства составит более 100 млн изделий на 75 млрд рублей.

Напомним, в последние годы Перестройки в СССР, а также в период либеральных реформ в России в начале 90-х годов XX века почти вся российская микроэлектронная промышленность была уничтожена. Это привело к тому, что в России практически нет своей элементной базы и приходится её закупать за рубежом, даже для таких важных отраслей как космос и оборонка. Это создает определенные риски.