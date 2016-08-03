Москва, 3 августа, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России Дениса Никандрова. Заседание суда состоялось сегодня, 3 августа, сообщает агентство «Москва».

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Сообщается, что судья оставила без удовлетворения жалобу адвоката Никандрова Алексея Мезенцева, поданную в порядке статьи 125 УПК. Напомним, Мезенцев просил признать возбуждение уголовного дела в отношении всех фигурантов незаконными.

По ходатайству прокуратуры заседание проходило в закрытом режиме. Государственное обвинение попросило закрыть для посторонних заседание, так как на нем пришлось огласить данные из предварительного расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двум высокопоставленным сотрудникам СК России были предъявлены обвинения в получении взятки на сумму в 500 тысяч евро. Защита упирает на то, что у обвинения нет доказательной базы.