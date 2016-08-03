Воронеж, 3 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. 38 кандидатов намерены участвовать в выборах в Государственную думу седьмого созыва по четырем одномандатным округам. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные избирательной комиссии. 3 августа в 18:00 завершился этап приема документов на регистрацию кандидатов для участия в выборах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечта

По избирательному округу №87 выдвинуто восемь кандидатов: единоросс Аркадий Пономарев, представитель «Партии Роста» Константин Корнев, Галина Кудрявцева от «Коммунистов России», Сергей Гаврилов от КПРФ, Максим Филиппов от ЛДПР, экс-мэр Борис Скрынников от «Патриотов России», Борис Супренок от «Яблока», Артем Рымарь от «Справедливой России». Все они успешно прошли регистрацию.

По избирательному округу №88 выдвинуты девять кандидатов. Регистрацию прошли восемь из них: Сергей Чижов от «Единой России», Кирилл Осинин от «Партии Роста», Оксана Аверьянова от «Коммунистов России», Андрей Померанцев от КПРФ, Александр Овсянников от ЛДПР, Сергей Кочетов от «Патриотов России», Геннадий Пономарев от «Яблока», Светлана Измайлова от «Справедливой России». Самовыдвиженец Виктор Колесников утратил статус выдвинутого кандидата.

В избирательном округе №89 выдвинуты 12 человек. Регистрацию на данный момент прошли девять из них: Андрей Свиридов от «Партии Роста», Алексей Журавлев от «Родины», Илья Гуллов от «Коммунистов России», Сергей Рудаков от КПРФ, Олег Бурцев от ЛДПР, Владислав Ходаковский от «Парнаса», Иван Каменев от «Патриотов России», Валентина Боброва от партии «Зеленые», Роман Харцызов от «Справедливой России». Не зарегистрированы — Алексей Ковтун от «Гражданской силы» и два самовыдвиженца — Петр Мешков и Елена Милетина.

10 кандидатов выдвинулись по округу №90, регистрацию прошли девять из них: Андрей Марков от «Единой России», Марина Лютикова от «Партии Роста», Юрий Щербаков от «Коммунистов России», Руслан Гостев от КПРФ, Марина Спицына от ЛДПР, Сергей Пойманов от «Патриотов России», Сергей Муштенко от «Яблока», Виталий Климов от «Справедливой России», Михаил Очкин от «Зеленых». Самовыдвиженец Галина Погорелова не зарегистрирована.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.