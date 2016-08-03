Минск, 3 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Восемь уголовных дел возбуждено в отношении 34-летнего минчанина, который подозревается в вовлечении женщин в занятие проституцией, а также получении дохода от их занятия проституцией, сообщает отделение информации и общественных связей Управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Борис Григорьев. Марсельская проститутка (фрагмент). 1923

Управление наркоконтроля и противодействия торговле людьми минской областной милиции установило, что индивидуальный предприниматель занимался торговлей автомобилями, но не добился значительного успеха и, поэтому не упускал иных возможностей заработать. В конце 2014 года он решил попробовать себя на ниве сутенёрства и, поначалу вербовал придорожных «жриц любви», предлагая им доставку к месту «работы», помещение для занятия проституцией и прочие услуги. Когда бизнес начал набирать обороты, белорус стал вовлекать в занятие проституцией женщин, с которыми завязывал отношения на сайтах знакомств и предлагал помощь на старте карьеры.

«В дальнейшем, чтобы придать себе статусности, и, соответственно, повысить стоимость своих услуг, предприниматель стал рассказывать своим подопечным о налаживании контактов с владельцами популярного тематического сайта, размещение анкет на котором, выведет их заработки на новый уровень. Собрав интимные селфи своих сотрудниц, мужчина в скором времени продемонстрировал им их анкеты на упомянутом сайте. О том, что все это может сделать любой рядовой пользователь за небольшую плату, предприниматель скромно умолчал. К этому времени стоимость услуг благодетеля стала обходиться «девочкам» в 50% процентов от их гонораров», — сказано в официальном сообщении.

К 2016 году «полученный доход позволил предпринимателю задуматься об открытии легального бизнеса — цветочного», отметили правоохранители. «Не исключено, что эти бизнесы как-то дополняли бы друг друга, но… Появление такого активного и оборотистого игрока на рынке оказания секс-услуг не осталось незамеченным со стороны оперативников отдела по противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома. Все схемы и бизнес-идеи комбинатора скрупулезно фиксировались оперативниками, которые собственно и положили конец этому предприятию», — проинформировали милиционеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии не первый год высокопоставленные «слуги народа» озвучивают идеи легализации проституции. Тем не менее, пока Александр Лукашенко не принял решение о реализации идей своих сторонников, ограничившись расширением сетей казино, что никак не связано с созданием благоприятных условия для распространения проституции, наркоторговли и других явлений криминальной среды, уверяют представители чиновничьей «идеологической вертикали».

Напомним, также сегодня, 3 августа Следственный комитет Белоруссии проинформировал о завершении расследования уголовного дела в отношении учредителя и председателя белорусской международной благотворительной общественной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича, ныне отбывающего наказание за незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин ранее обвинялся в педофилии и на этот раз его «гуманитарную миссию» суд оценит на основе более подготовленной доказательной базы.