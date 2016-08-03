Москва, 3 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Банк России ответил властям Литвы на претензию по поводу новой российской монеты с изображением Вильнюса. Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 августа, пресс-служба Центробанка.

13 июля 1944 года — освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков

Сообщается, что новая серия монет Банка России, в которую входит монета с изображением Вильнюса, посвящена победе всех народов Европы и мира над фашизмом. Регулятор подчеркивает, что никакие геополитические события, происходившие после окончания Второй мировой войны, не могут поставить под сомнение бесспорную важность победы над фашизмом для всех народов Европы и мира, передает «Лента.ру» сообщение ЦБ. Новая серия монет посвящена именно этой Победе.

Напомним, ранее сегодня политический директор министерства иностранных дел Литвы Роландс Качинскас заявила, что Россия якобы не готова к исторической правде о «советской оккупации». Такую реакцию у него вызвала новость о том, что Банк России запускает серию монет «Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».

В этой серии есть монета, посвященная столице Литвы. На ней стоят надписи: «Вильнюс» и «13 июля 1944 года» — это день, когда Рабоче-крестьянская Красная Армия освободила город от гитлеровских войск.